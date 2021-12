Telegram हमेशा से बहुत सारे खास और स्पेशल फीचर्स के लिए जाना जाता रहा है। इस ऐप को यूजर्स सिर्फ मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ही नहीं बल्कि काफी सारी अलग-अलग जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में टेलीग्राम को मैसेजों में स्पॉइलर्स को हाइड करने वाले फीचर पर काम करते हुआ देखा गया है। Telegram को एक और नए फीचर पर काम करते हुए देखा गया है, जिसके जरिए यूजर्स मैसेज पर 11 अलग-अलग इमोजी के जरिए रिप्लाई करके अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे। इस नए फीचर को टेलीग्राम के iOS वर्जन पर रिलीज किया जा सकता है। Also Read - Twitter Moments 2021: Virat Kohli के इस ट्वीट को किया गया सबसे ज्यादा लाइक, देखें पूरी लिस्ट

एंड्रॉयड पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप के आईओएस वर्जन में 11 इमोजी रिएक्शन का डिफॉल्ट सिलेक्शन वाला फीचर देखा गया है, जिसके जरिए किसी भी मैसेज पर 11 इमोजी में से किसी एक को भेजकर अपनी भावनाएं प्रकट की जा सकेंगी। ये फीचर कुछ उसी तरह का फीचर है, जैसा कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भेजने पर रिसीवर को मिलता है। इन 11 इमोजी में thumbs up, thumbs down, heart, laughter, Care जैसे रिएक्शन शामिल हो सकते हैं। Also Read - October 2021 में इन ऐप्स का रहा बोलबाला, जानें किस ऐप ने मारी बाजी

टेलीग्राम मैसेज में आएगा इमोजी फीचर

इस फीचर को किसी ग्रुप चैट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी एक मेंबर द्वारा भेजा किया इमोजी रिएक्शन ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स को दिखाई देगा और ग्रुप एडमिन इस फीचर को चालू या बंद भी कर पाएगा। Also Read - Telegram रोल आउट कर रहा नया अपडेट, डेट बार समेत मिल रहे ढेरों शानदार फीचर्स

रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर को अभी तक सिर्फ आईओएस के बीटा वर्जन पर ही स्पॉट किया गया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी जल्द ही पेश किया जाएगा।

आपको बता दें कि टेलीग्राम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंधी व्हाट्सऐप है। व्हाट्सऐप ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि वो भी मैसेज में इमोजी रिएक्शन का फीचर एड करने जा रहा है। WABetaInfo ने इस जानकारी को लीक किया था, जो व्हाट्सऐप के बारे में सबसे पहले और सटीक जानकारी देने के लिए जाना जाता है।