टिप्सटर Alessandro Paluzzi ने अपने ट्विटर अकाउंट पर Telegram के इस अपकमिंग Premium सब्सक्रिप्शन की जानकारी दी है। ट्वीट में टिप्सटर ने कुछ स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हुए हैं। एक तस्वीर में कंपनी की वर्तमान टैगलाइन देखी जा सकती है, जिसमें लिखा है “Telegram is free forever. No ads. No subscription fees.”। वहीं, टिप्सटर की दूसरी तस्वीर में एक अलग टैगलाइन देखी जा सकती है, जिसमें लिखा है “Telegram provides free unlimited storage for chats and media”।

इस नई टैगलाइन में “No ads”, “No subscription fee” व “free forever” जैसे कीवर्ड मिसिंग हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नए बदलाव पेश किए जा सकते हैं। यह बदलाव टेलीग्राम के Premium सब्सक्रिप्शन के तहत पेश हो सकते हैं।

Premium सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे कई एक्सक्लूसिव फीचर्स

आपको बता दें, कुछ हफ्तों पहले भी टेलीग्राम Premium सब्सक्रिप्शन की जानकारी ऑनलाइन सामने आई थी। हाल ही में टेलीग्राम ने iOS पर 8.7.2 बीटा वर्जन जारी किया था, जिसमें Telegram Premium नाम का नया मेंबरशिप प्लान स्पॉट किया गया था। इस मेंबरशिप के तहत यूजर्स को प्रीमियम स्टिकर और स्पेशल रिएक्शन का एक्सेस मिलेगा। टेलीग्राम अपने इमोजी और स्टिकर के अलावा, अवतार क्रिएटर भी ला सकता है।

WhatsApp भी ला सकता है सब्सक्रिप्शन प्लान

WhatsApp को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह पेड सर्विस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो बिजनेस यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा। इसकी मदद से WhatsApp बिजनेस अकाउंट यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स और सर्विस मिलेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्शनल होगा। जिन्हें इस सर्विस की जरूरत नहीं होगी, वो इसे लिए बिना भी अपना बिजनेस अकाउंट चला सकते हैं।