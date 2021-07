ने 3 बिलियन (30 करोड़) डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा करने वाला यह पहला नॉन- ऐप है। भारत में बैन होने के बावजूद इस चीनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की दुनिया भर में भारी डिमांड है। TikTok को ग्लोबली और डिवाइस पर 383 मिलियन (38.3 करोड़) बार डाउनलोड किया गया है। Also Read - New IT Rules: WhatsApp ने 20 लाख भारतीय यूजर्स के अकाउंट किए ब्लॉक

Sensor Tower इंटेलिजेंस डेटा में इस ऐप को Android, iOS के साथ-साथ चीनी iOS ( ) का आंकड़ा भी शामिल है। इस समय TikTok ग्लोबली सबसे ज्यादा पेड नॉन-गेमिंग ऐप है। 2021 की पहली छमाही की रिपोर्ट में इसे 383 मिलियन यूजर्स ने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया है। इस ऐप पर यूजर्स ने 919.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। Also Read - WhatsApp Cloud बैकअप भी अब होगा Encrypted, Android डिवाइस के लिए टेस्टिंग हुई शुरू

सेंसर टॉवर के डेटा के मुताबिक, TikTok को 2021 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डाउनलोड्स मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 के आखिरी और चौथे तिमाही में 2 प्रतिशत ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। वहीं, 2021 की पहली तिमाही में इस शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप को 177.5 मिलियन डाउनलोड्स मिले हैं, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, साल की दूसरी तिमाही में इसे 205.4 मिलियन डाउनलोड्स मिले हैं। स्टार्ट-अप के बाद इस ऐप के डाउनलोड में यह सबसे बड़ा इजाफा है। Also Read - WhatsApp अकाउंट को एक से ज्यादा डिवाइस में कैसे चलाएं, जानें पूरी डिटेल

भारत में बैन के बावजूद की जबरदस्त कमाई

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि TikTok का डाउनलोड साल दर साल 38 प्रतिशत कम हुआ है। 2020 की पहली छमाही में इसका डाउलनोड 618 मिलियन था। भारत में बैन होने के बाद इस ऐप को भारतीय स्टोर से हटा लिया गया, जिसका प्रभाव इसके टोटल डाउनलोड के नंबर पर पड़ा है। इसके बावजूद भी ऐप की कमाई में 73 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले साल ऐप ने 530.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है।

इस ऐप को 3 बिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और यह पांचवा नॉन-गेमिंग ऐप है, जिसने इस आंकड़े को छुआ है। इसके अलावा अन्य चार ऐप्स , Facebook, और है। ये सभी Facebook फैमिली से ताल्लुक रखते हैं।

Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 की दूसरी तिमाही में TikTok पर कंज्यूमर स्पेंडिंग में सबसे ज्यादा साल-दर-साल ग्रोथ देखने को मिली है। यह 2020 के 384.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस साल 534.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें 39 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई है। ग्लोबली यूजर्स द्वारा TikTok पर किया गया खर्च 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2014 से लेकर अब तक केवल 16 नॉन-गेमिंग ऐप यूजर द्वारा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के आंकड़े तक पहुंचे हैं।