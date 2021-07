PUBG Mobile की तरह TikTok की भी होगी वापसी? Bytedance खेल रहा TickTock का दांव

PUBG Mobile की तरह ही शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok भी किसी दिन भारतीय बाजार में वापस आ सकता है। वैसे यह नामुमकिन नहीं है। जैसे पबजी मोबाइल ने भारतीय बाजार में Battlegrounds Mobile India (BGMI) के नाम से री-एंट्री की, उसकी तरह से टिकटॉक TickTock के नाम से आ सकता है। पिछले साल बैन होने के बाद से ByteDance देश में वापसी की कई कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। Also Read - TikTok ने 3 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा किया पूरा, बनाया यह नया रिकॉर्ड

हालांकि, अभी भी इस कंपनी की भारतीय बाजार में वापसी की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ट्विटर पर टिस्प्टर @StuffListings ने एक ट्रेडमार्क ऐप्लिकेशन की जानकारी शेयर की है, जिसमें TickTock को ट्रेड मार्च किया गया है। इसे ट्रेड मार्क किसी और ने नहीं बल्कि TikTok की ही पैरेंट कंपनी ByteDance ने पेटेंट किया है, जो इसके भारतीय प्लान की ओर इशारा करता है। Also Read - TikTok पर अब बनेगा 3 मिनट तक का वीडियो, यूजर्स को आएगा डबल मजा

लिस्टिंग स्टेटस फिलहाल ‘marked for exam’ है, शायद यहीं वजह है कि इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो ByteDance ठीक वही स्ट्रैटजी अपना रहा है, जो PUBG डेवलपर Krafton ने अपनाई है। क्राफ्टन ने पबजी मोबाइल को रिब्रांडिंग और कुछ बदलाव के साथ भारतीय बाजार में वापस लॉन्च कर दिया है। Also Read - TikTok ने 11 मिलियन से ज्यादा यूजर्स का अकाउंट किया डिलीट, 13 साल से कम उम्र वाले यूजर्स भी शामिल

So yes, TickTock might very well be coming to India. ByteDance has filed the trademark for the same in the country.

Feel free to retweet.#TikTok #TickTock pic.twitter.com/ORh4GHDzzl

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021