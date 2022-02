ट्विटर ने जोड़ा टू फैक्टर आॅथेंटिकेशन के लिए अधिक वेरिफिकेशन ऑप्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यूजर्स के लिए इसे और अधिक सिक्योर बनाने पर कार्य कर रहा है और इसके लिए कंपनी ने आज टू फैक्टर आॅथेंटिकेशन को थर्ड पार्टी एप्स के साथ अपडेट करके पेश किया है। जिसके बाद ट्विटर पर लॉगइन वेरिफकेशन फीचर (2FA service) आपको गूगल आॅथेंटिकेटर और Authy जैसे एप्स पर विश्वास दिलाएगा। जबकि डिफॉल्ट रूप से इनपुट से पहले आपको एसएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

ट्विटर को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएमएस-आधारित 2FA, एक व्यक्तिगत फोन नंबर से जुड़ा है और स्थिर कोड का उपयोग करता है। इसका अर्थ है कि उन कोडो को इंटरैप्टेड किया जा सकता है, जहां एक हैकर या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण थर्ड पार्टी के पास एक भौतिक पहुंच होने के अलावा किसी डिवाइस पर मैसेज को देखने के एक या एक से अधिक वैकल्पिक तरीकों तक पहुंच है। गूगल आॅथेंटिकेटर की तरह 2FA एप्स के साथ, यह कोड 30 सेकंड में गायब हो जाता है, जिससे यह आपके खाते की पहचान और पहुंच को सत्यापित करने के लिए एक अधिक सुरक्षित तरीका है।

We’re rolling out an update to login verification.

You’ll now be able to use a third party app for two-factor authentication instead of SMS text messages.https://t.co/UXl3xKLEaG

