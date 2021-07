Twitter ने जोड़ा नया फीचर, ट्वीट करने के बाद भी तय कर पाएंगे कौन कर सकता है कमेंट

यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Twitter इन दिनों अपने ऐप में कई सारे नए फीचर जोड़ रहा है। इस माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ने पिछले साल ये ऑप्शन दिया था कि आप ट्वीट करने से पहले से ये तय कर सकें कि आपकी पोस्ट पर कौन-कौन कमेंट कर सकता है। लेकिन ट्वीट करने के बाद आप इस सेटिंग को नहीं बदल सकते थे। अब ट्विटर ने इस फीचर में बदलाव किया है जिसके बाद आप ट्वीट करने के बाद भी रिप्लाई पर्मीशन को बदल सकते हैं। Also Read - Twitter अकाउंट को सेफ रखने वाले 2fa फीचर को कैसे करें चालू, जानिए पूरा तरीका

इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्वीट करने के बाद भी ये तय कर पाएंगे कि आपकी पोस्ट पर कौन कमेंट कर सकता है। अब अगर आप कमेंट पर्मीशन सेट करना भूल भी जाते हैं तो आपको ट्वीट को डिलीट नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे से बाद में कमेंट सेटिंग को बदल सकते हैं। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर पर बातचीत काफी शोर-शराबे भरी हो सकती है, जिसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के लिए आप अपनी ट्वीट पर सेटिंग लगा सकते हैं कि इनपर कौन कमेंट कर सकता है। मौजूदा ऑप्शन में शामिल हैं– हर कोई, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, या सिर्फ वो लोग जिन्हें आपने ट्वीट में मेंशन किया है।

अगर आप ट्विटर के स्टेबल वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अब इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर के फीचर अनाउंसमेंट वाले ट्वीट में इसने कुछ स्क्रीनशॉट भी जोड़े हैं जो इस फीचर के काम करने के तरीके को दिखा रहे हैं।

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021