कई दिन पहले खबर आई थी कि Twitter थर्ड-पार्टी लॉग-इन या साइन-अप सपोर्ट पर काम कर रहा है और अब यह फीचर लाइव हो गया है। Twitter में अब आप अपने Google account या Apple ID की मदद से लॉग-इन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ट्विटर अकाउंट है तो आप इसे अपनी Gmail ID या Apple ID से जोड़ भी सकते हैं।

Twitter Support ने एक ट्वीट के जरिए थर्ड-पार्टी लॉग-इन सपोर्ट की जानकारी दी। इसने बताया कि अब आप Twitter ऐप और वेब पर अपने गूगल अकाउंट से लॉग-इन या साइन-अप कर सकते हैं। मगर iOS यूजर के लिए एप्पल ID लॉग-इन या साइन-अप का सपोर्ट अभी सिर्फ ट्विटर ऐप पर ही मौजूद है। Twitter Support ने बताया कि एप्पल ID लॉग-इन का सपोर्ट अभी वेब पर मौजूद नहीं है मगर यह ऑप्शन भी जल्द ही जोड़ दिया जाएगा।

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021