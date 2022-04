Twitter ने कल रात को एक ट्वीट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्विटर ने भारतीय समयानुसार रात के 11 बजकर 20 मिनट पर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, हम एक Edit Button पर काम कर रहे हैं। बस, फिर क्या था। Also Read - Twitter पर चढ़ा IPL 2022 का 'फीवर', टेस्ट कर रहा डेडिकेटेड क्रिकेट टैब

दुनियाभर के यूजर्स अलग-अलग तरह के कयास लगाने लगे। कुछ ने कहा कि ट्विटर भी अब ट्वीट्स को एडिट करने का ऑप्शन देने वाला है, तो कुछ यूजर्स ने कहा कि ट्विटर ने एक ट्वीट से पूरी दुनिया को April Fool बना दिया। Also Read - Twitter लाया कमाल का फीचर, अब इस तरह फोन के कैमरे से बना पाएंगे GIFs

जी न्यूज ने इस मामले पर ट्विटर से पूछा कि, क्या सच मे ट्विटर एडिट ऑप्शन लाने वाला है तो ट्विटर में व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि ट्विटर ना ही इस विषय की पुष्टि करता है और ना ही खारिज करता है, ट्विटर बाद में अपने बयान को “एडिट (edit)” कर सकता है।अब ट्विटर के इस बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। Also Read - Twitter ने यूक्रेन संबंधी भ्रम फैलाने वाले 50,000 से ज्यादा कंटेंट पर लिया एक्शन, जानें पूरी डिटेल

we are working on an edit button

— Twitter (@Twitter) April 1, 2022