Twitter ने मंगलवार यानी 12 अप्रैल को OpenBack को एक्वायर करने की घोषणा की है। ट्विटर का यह एक्वीजिशन यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा। कंपनी के हेड कंज्यूमर प्रोडक्ट जे सूलिवन (Jay Sullivan) ने ट्वीट करके OpenBack को एक्वायर करने की जानकारी दी है। OpenBack एक पुश नोटिफिकेशन कपनी है, जो डिवाइस साइड कंट्रोल पुश-नोटिफिकेशन्स पर काम करती है। कंपनी के कंज्यूमर प्रोडक्ट हेड ने इस एक्वीजिशन को लेकर खुशी जाहिर की है।

जे सूलिवन ने अपने ट्वीट में लिखा,'आज मैं यह बताते हुए बहुत उत्साहित हूं कि ट्विटर ने OpenBack को एक्वायर कर लिया है, एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म जो ऐप को डिवाइस साइड कंट्रोल पुश नोटिफिकेशन के जरिए ज्यादा इंगेजिंग बनाएगा।'

अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, 'बेस्ट पुश नोटिफिकेशन की वजह से यूजर्स कन्वर्सेशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन गैर-जरूरी नोटिफिकेशन की वजह से यूजर्स परेशान हो जाते हैं। लाखों यूजर्स नोटिफिकेशन्स की वजह से हर दिन ट्विटर विजिट करते हैं, हम चाहते हैं को वो समय से हो, उपयोगी हो और इंगेजिंग हो।'

1/ Today, I’m excited to share that Twitter has acquired @OpenBackHQ , a mobile platform that helps make apps more engaging through device-side control of push notifications.

Twitter के कंज्यूमर प्रोडक्ट हेड ने आगे कहा, ‘OpenBack और उसकी टैलेंटेड टीम ट्विटर ज्वॉइन कर रहे हैं, जो हमें यूजर्स को सही नोटिफिकेशन्स, सही समय पर डिलीवर कराने में मदद करेगा। यह एक ऐसा तरीका होगा, जिसमें यूजर्स की प्राइवेसी (निजता) को सबसे पहले रखा जाएगा। हम टीम को हमारे साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हैं और इसके प्रभाव को देखना चाहते हैं।’

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि आने वाले दिनों में Twitter द्वारा भेजे जाने वाले इंप्रूव्ड नोटिफिकेशन्स कैसे दिखेंगे, लेकिन कंपनी के प्रोटोकॉल एडिटोरियल डायरेक्टर ने भी ट्वीट करके अपने आइडिया को शेयर किया और कहा,’एक निश्चित अच्छा और सुपर क्यूरेटेड टाइमलाइन और सभी नोटिफिकेशन्स’, जो यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में यूजर्स को एक क्यूरेटेड नोटिफिकेशन्स ट्विटर की तरफ से भेजे जाएंगे।

I have a theory that “a really good super-curated timeline and it’s all notifications” is Twitter’s path to a trillion dollars and nobody’s talking about it

— David Pierce (@pierce) April 9, 2022