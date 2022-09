माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने जुलाई, 2022 में कई भारतीय यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए हैं। ट्विटर ने शुक्रवार यानी 2 सितंबर, 2022 को कहा कि उसने अपनी अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जुलाई के महीने में 45,191 भारतीय यूजर्स को बैन कर दिया है। यह संख्या इससे पहले बैन किए गए अकाउंट से ज्यादा है। इससे पहले महीने में कंपनी ने कुल 43,140 अकाउंट पर प्रतिबंध लगया था। बता दें कि नए IT Rule 2021 के तहत, 5 मिलियन (लगभग 50 लाख) से अधिक यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मंथली Compliance रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - How to use Airtel Payments Bank Service on WhatsApp: बस इस नंबर पर करें मैसेज, पाएं अपने अकाउंट की जानकारी

Twitter ने क्यों बैन किए इतने अकाउंट?

ट्विटर के अनुसार, इन भारतीय अकाउंट ने कंपनी के दिशानिर्देशों का उल्लघंन किया है। इस कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन अकाउंट को 26 जून से 25 जुलाई के बीच बंद किया गया है। 42,825 अकाउंट को बाल यौन शोषण, गैर-सहमति वाली नग्नता और इसी तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। जबकि अन्य 2,366 अकाउंट को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बंद किया गया है।

इसके अलावा, Twitter को 26 जून से 25 जुलाई के बीच अपने लोकल ग्रीवन्स मेकनिजम (local grievance mechanism) से दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए 874 शिकायतें मिलीं थी। 70 शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

कंपनी को मिली इतनी शिकायतें

इसी अवधि के दौरान हेटफुल कंडक्ट स्टूड की शिकायतों 303 थीं। ऐसी 12 शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जब IP से संबंधित उल्लंघन की बात आई तो 13 शिकायतें मिलीं, लेकिन प्लेटफॉर्म ने 44 URL पर कार्रवाई की। ट्विटर ने कहा कि उसने 124 शिकायतों को प्रोसीड किया, जो अकाउंट निलंबन की अपील कर रही थीं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर को लेकर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

यह अनुपालन रिपोर्ट ट्विटर स्कियोरिटी के पूर्व हेड whistleblower Peiter Zatko द्वारा भारत सरकार पर इसके पेरोल पर एक सरकारी एजेंट को काम पर रखने और संवेदनशील यूजर्स डेटा तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म को मजबूर करने का आरोप लगाया था। हालांकि, इस दावे को ट्विटर द्वारा खारिज कर दिया गया था।

व्हाट्सऐप ने भी बैन किए कई अकाउंट

ट्विटर ही नहीं, बल्कि WhatsApp ने भी भारत के IT Rules 2021 का पालन करते हुए एक नई ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट पब्लिश की है। प्लैटफॉर्म का कहना है कि इसने जुलाई के महीने में देश में करीब 24 लाख अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया है।