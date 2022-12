Twitter Blue सर्विस को Elon Musk ने ऑफिशियली लाइव कर दिया है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट का यह फैसला काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इससे पहले ब्लू बैज एकदम मुफ्त था और अब वेरिफाइड ब्लू बैज के लिए प्रति महीना अमेरिकी 8 डॉलर चुकाने होंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने वेरिफाइड मोबाइल नंबर से ही साइनअप करना होगा। वहीं IOS यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए एंड्रॉयड और वेब के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च करनी होगी, जिसके बारे में कंपनी ऑफिशियल ऐलान कर चुकी है। Also Read - Twitter Gold Tick और Blue Tick में क्या है अंतर, किसको मिलेगा गोल्डन बैज?

ट्विटर ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को कुछ नए सर्विस का भी फायदा मिलेगा, जिसमें Edit Tweet, अपलोड 1080 पिक्सल वीडियो, रीडर मोड और वेरिफाइड अकाउंट का एक ब्लू बैज भी मिलेगा। जो यूजर्स पहले लॉन्च हुए ब्लू पैकेज के रूप में 4.99 / 2.99 डॉलर का भुगतान कर चुके हैं, उन्हें दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर किसी ऐप्पल यूजर्स ने 7.99 डॉलर (करीब 660 रुपये) प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ऑटोमैटिकली वह 11 डॉलर (करीब 909 रुपये) प्रति महीने के रूप में ही रिन्यू हो सकेगा।

ट्विटर ब्लू सर्विस को पहले 9 नवंबर को पेश किया गया था और फिर इसको रोक दिया गया था। इसके बाद लोग कुछ दिन मुफ्त में ही ब्लू बैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताते चलें कि ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क के अधिग्रहण से पहले ट्विटर वेरिफाई अकाउंट का इस्तेमाल मुफ्त में करने को मिलता था।

we’re baaaack! Twitter Blue is now available for $8/month on web or $11/month on iOS – we’ve made some upgrades and improvements 🧵 pic.twitter.com/uRMuwCSElb

— Twitter Blue (@TwitterBlue) December 12, 2022