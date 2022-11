Twitter अकांउट पर ब्लू टिक पाने के लिए नए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 90 दिन से कम पुराने अकाउंट को Twitter Blue Subscription के लिए साइन अप का ऑप्शन नहीं देगा। इसका मतलब है कि ट्विटर पर अकाउंट बनाने के 90 दिन बाद ही वह यूजर ब्लू सब्सक्रिप्शन पाने के योग्य हो पाएगा। बता दें कि Elon Musk के ट्विटर खरीद लिया और उनके मालिक बनते ही की बड़े बदलाव हुए हैं। अब यूजर्स को अपने ट्विटर अकाउंट के लिए ब्लू टिक या वेरीफाई टिक पाने के लिए प्रति माह 8 डॉलर देने होंगे। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Elon Musk Twitter के लिए ढूंढ़ रहे नया बॉस, जल्द होगी नाम की घोषणा

About Twitter Blue पेज के अनुसार, ट्विटर उन अकाउंट को ब्लू सब्सक्रिप्शन की सुविधा नहीं देगा, जो 90 दिन से कम पुराने होंगे। अगर यूजर सोच रहे थे कि नया अकाउंट बनाते ही वे उसके लिए ब्लू टिक पा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। Also Read - Twitter Blue सर्विस की होगी वापसी, Elon Musk ने बताई डेट

अकाउंट बनाने के 90 दिन बाद ही वे Twitter Blue Subscription के लिए साइन अप कर पाएंगे। इसे फर्जी अकाउंट पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पेज के अनुसार, कंपनी भविष्य में बिना कोई नोटिस दिए ही नए अकाउंट के लिए वेटिंग पीरियड भी लागू कर सकती है। Also Read - आपके Tweet से जल्द हटने वाला है 'Twitter for iPhone' लेबल, Elon Musk ने दिया संकेत

बता दें कि Twitter ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को फिर से 29 नवंबर को लन्च किया जाएगा। पहली बार इसके लॉन्च होने पर कई फर्जी अकाउंट को ब्लू टिक मिल गया था, जिसके चलते कंपनी ने तुरंत इसे बंद कर दिया। अब इसकी रीलॉन्चिंग की घोषणा के साथ कंपनी का यह अहम कदम फर्जी अकाउंट को वेरीफाई होने से रोक सकेगा।

नवंबर में उससे बाद बनने वाले अकाउंट को फरवरी या मार्च से पहले ब्लू टिक नहीं मिल सकता है। इस दौरान अन्य यूजर फेक अकाउंट पर नजर रख सकते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट करके उन्हें ब्लू टिक पाने से रोकने में मदद कर पाएंगे।

Elon Musk ने ट्वीट के जरिए इस सर्विस की वापसी की घोषणी की थी। साथ ही उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में यह भी बताया था कि यूजर वेरीफाई नाम बदलने से तब तक अपने अकाउंट का चेक मार्क खो देंगे, जब तक कि ट्विटर इसकी पूरी जांच करके कंफर्म नहीं कर ले कि वह उसका ही अकाउंट है।

हालिया खबर के अनुसार, Twitter डायरेक्ट मैसेज (DMs) के लिए end-to-end encryption वापस लाने पर काम कर रहा है। इस फीचर को पहली बार कुछ साल पहले पेश किया गया था, लेकिन किसी कारण ट्विटर ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अब मस्क के आते ही कई बदलाव हो रहे हैं, इस कारण ऐसा लग रहा है कि इसे भी जल्द वापस लाया जा सकता है।

हालांकि, मस्क ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने जाने-मानी रिसर्च Jane Manchun Wong के एक ट्वीट का जवाब दिया। रिसर्च ने ट्विटर पर टेस्टिंग किए जा रहे एन्क्रिप्शन कोड के बारे में डिटेल शेयर की थी। मस्क ने इमोजी बनाकर रिप्लाई दिया है। भविष्य में इससे संबंधित अन्य जानकारियां आ सकती हैं।

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs

Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022