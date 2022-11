Twitter के कुछ यूजर्स को कंपनी के Blue Subscription सर्विस के लिए साइन अप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन फीचर को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट की है कि Twitter Blue के लिए साइन अप करने का ऑप्शन अब वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। जब से Elon Musk लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नए मालिक बने हैं, तब से हर दिन नए-नए घोषणाएं हो रही हैं। अलग-अलग तरह के फीचर्स रोल आउट किए जा रहे हैं और अब ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए साइन अप का ऑप्शन न मिलना लोगों में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। आइये, जानें क्यों हटा दी गई यह सर्विस। Also Read - Elon Musk ने दी चेतावनी, कई Twitter यूजर्स के हटेंगे Blue Tick, 'नकली' अकाउंट्स को लेकर भी सख्त

सब्सक्रिप्शन को इस महीने की शुरुआत में कुछ देशों के लिए लॉन्च किया गया था और प्लेटफॉर्म ने इसे केवल iOS यूजर्स के लिए जारी किया था। Android यूजर्स को अभी तक यह सर्विस नहीं मिली थी। कल यानी 11 नवंबर से कई लोग सर्विस को हटाए जाने की शिकात कर रहे हैं।

द वर्ज ने बताया कि यदि कोई सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप कर रहा है तो ऐप एक मैसेज दिखा रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। Twitter Blue भविष्य में आपके देश में उपलब्ध होगा। कृपया फिर से बाद में जांच करें।

इतना ही नहीं, रिवर्स इंजीनियर जेन मनचुन वोंग ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। सब्सक्रिप्शन साइन अप API के साथ-साथ इन-ऐप खरीदारी को भी हटा दिया गया है। लोग पहले iOS ऐप में साइडबार सेक्शन से इस सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते थे।

इस सर्विस के आने के बाद से ही लोगों में यह डर बना हुआ था कि कोई भी 8 डॉलर पैसे देकर अपने फ्रजी अकाउंट के लिए ब्लू टिक पा लेगा और ऐसा ही हुआ है। सर्विस लाइव होते है ब्लू टिक वाले कई फर्जी अकाउंट दिखे। उम्मीद है कि कंपनी फेक अकाउंट पर रोक लगाने के लिए ऐसा कर रही है।

इस ममाले पर एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि किसी और के नाम का यूज करके अकाउंट बनाने वाले किसी भी अकाउंट को तब तक डिसेबल कर दिया जाएगा, जब तक कि वे इसे Parody अकाउंट घोषित नहीं करते। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूजर को अकाउंट बायो में नहीं बल्कि अपने नाम में Parody शामिल करना होगा।

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022