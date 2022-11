Twitter Blue Tick वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को अब हर महीने 8 डॉलर देने होंगे। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि इसके लिए 20 डॉलर प्रति महीने चार्ज किया जाएगा। एलन मस्क ने ट्वीट के जरिए Twitter Blue Tick सब्सक्रिप्शन का पूरा प्लान बताया है। साथ ही, ट्विटर पर मौजूद कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू सिस्टम की भी घोषणा की है। मस्क ने मंगलवार 1 नवंबर को बताया कि Twitter Plus Paid सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्पैम और स्कैम अकाउंट्स से भी निपटा जाएगा। Also Read - Elon Musk की तैयारी, Twitter पर लंबे ट्वीट और वीडियो कर सकेंगे पोस्ट, बढे़गी 280 कैरेक्टर्स की लिमिट!

एलन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि ट्विटर का मौजूदा सिस्टम सही नहीं है, जिसमें ब्लू टिक वाले यूजर्स को भगवान समझा जाता है वहीं, जिनके पास ब्लू टिक नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मस्क ने ट्विटर पर सभी को ब्लू टिक वेरिफिकेशन देने का फैसला किया है, ताकि लोगों को पावर मिल सके। हालांकि, इसके लिए उन्हें हर महीने 8 डॉलर यानी करीब (640 रुपये) खर्च करने होंगे। मस्क ने यह भी साफ किया है कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए यह चार्ज देश के लोगों के परचेज पावर पर निर्भर करेगा यानी हर देश के लिए यह चार्ज अलग-अलग हो सकता है।

Twitter's current lords & peasants system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022