Twitter CEO Jack Dorsey का पहला ट्वीट हुआ नीलाम, इतने करोड़ रुपये लगी कीमत

Twitter के CEO Jack Dorsey ने अपना पहला ट्वीट 29 लाख डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) में बेचा है। जैक ने अपना ट्वीट NFT के रूप में बेचा है। बता दें कि NFT यानी Non-Fungible Token डेटा का एक हिस्सा होता है, जो किसी डिजिटल आइटम के स्वामित्व की पुष्टि करता है। कुल मिलाकर यह डेटा की एक यूनिट होती है। प्रत्येक NFT एक यूनीक डिजिटल आइटम को प्रस्तुत करता है। साल 2021 में NFT काफी ज्यादा चलन में आया है। ट्विटर के सीईओ Jack Dorsey ने अपना पहला ट्वीट 21 मार्च 2006 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'just setting up my twttr'

कितनी लगी Twitter CEO Jack Dorsey के ट्वीट की बोली?

जैक डोर्सी के पहले ट्वीट की नीलामी Valuables नाम के प्लेटफॉर्म पर हुई है, जो अमेरिकी कंपनी Cent का वेंचर है। इसे क्रिप्टोकरेंसी Ether में खरीदा गया है। जैक के पहले ट्वीट की कीमत 1630.5825601 ETH लगी है, जो 2,915,835.47 डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपये) के बराबर है। Cent ने बताया है कि जैक डोर्सी के ट्वीट के खरीदार का नाम Sina Estavi है। Sina Estavi ने बताया कि वह मलेशिया के रहने वाले हैं और ब्लॉकचेन कंपनी Bridge Orcale के CEO हैं।

गौरतलब है कि 6 मार्च को जैक डोर्सी ने एक वेबसाइट का लिंक ट्वीट किया, जिस पर NFT बिक्री के लिए लिस्ट है। उन्होंने 9 मार्च को ट्वीट कर बताया कि वह इस ट्वीट की नीलामी से मिलने वाली राशि को अफ्रीका में COVID-19 से प्रभावित लोगों के लिए दान करेंगे। बता दें कि ट्वीट की कीमत का 95 फीसदी हिस्सा जैक डोर्सी को मिलेगा, जबकि 5 फीसदी हिस्सा Cent को मिलेगा।

Cent के सीईओ Cameron Hejazi ने कहा कि उनका प्लेटफॉर्म लोगों को ऐसे ट्वीट को सपोर्ट करने का अवसर देगा, जो लाइक कमेंट और रिट्वीट के परे होंगे। उन्होंने कहा, ‘इस ऐसेट की कीमत बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, लेकिन एक चीज जो हमेशा रहेगी वह है इसका लेखा जोखा और यह इतिहास भी रहेगा कि मैंने इसे आपसे किस वक्त खरीदा था। यह चीज खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए रहेगी।’