Twitter ने अपने इस फीचर में किया बदलाव, यूजर्स को नहीं था पसंद

Twitter ने पिछले साल View Count फीचर रोल आउट किया था। यह फीचर यूजर द्वारा किए गए ट्वीट के व्यू काउंट को दिखाता है। ट्विटर ने इस फीचर को यूट्यूब से इंस्पायर होकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में जोड़ा था। हालांकि, इस फीचर के रोल आउट होने के बात कई ट्विटर यूजर्स को इसका लोकेशन पसंद नहीं आया था, जिसके बाद एलन मस्क ने यूजर्स से राय मांगी थी। कंपनी ने इस फीचर की लोकेशन बदलने की घोषणा की है। पहले यह ट्वीट के ठीक नीचे बाईं और दिखता था, जिसे अब बदलकर दाहिनी ओर कर दिया गया है।

Twitter Support ने ट्वीट करके बताया कि कई यूजर्स को बाईं और व्यू काउंट पसंद नहीं आया था। हमने आपकी सुनी और अब यह ट्वीट के दाहिनी ओर दिखेगा। व्यू काउंट को अब लाइट और शेयर आइकन के बीच में रखा गया है। ट्विटर के व्यू काउंट फीचर का यह बदलवा वेब, iOS और Android ऐप यूजर्स के लिए जल्द लाया जाएगा।

Many of you didn't like seeing view counts on the left. We heard you. View counts will now show on the right side of your Tweet, located between the Like and Share icons. Live on web, iOS and Android coming soon!

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 17, 2023