Twitter ने अपने सभी यूजर्स के लिए शब्द सीमा को बढ़ाकर 280 किया

अभी कुछ समय पहले तक महज कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध 280 कैरेक्टर लिमिट को अब Twitter ने पूरी तरह से टेस्ट कर लेने के बाद अपने सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। अर्थात् अब आपको अपनी बात को ट्विटर पर कहने के लिए 280 शब्द मिलने वाले हैं। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

आपको बता दें कि इस लिमिट को बढ़ाने के लिए टेस्ट की प्रक्रिया को सितम्बर में शुरू किया गया था। और इसके बाद अब जाकर इन लिमिट को आखिरकार बढ़ा ही दिया गया है, इसके द्वारा एक अच्छी बात यह होने वाली है कि अब यूजर्स को अपनी बात को ज्यादा शब्दों में कहना का अवसर मिलेगा, हालाँकि इसके पहले भी ऐसा हो रहा था लेकिन कम शब्द होने के चलते वह सही प्रकार से अपने आपको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, हालाँकि अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अब काफी शब्द मिल गए हैं, अपने आप को व्यक्त करने के लिए। यहाँ आपको यह भी बता दें कि 2006 में ट्विटर के आने के बाद से उसमें आपको 140 कैरेक्टर में ही अपनी बात कहने की आजादी थी लेकिन अब यह प्रतिबंध ट्विटर ने हटा लिया है। और आपको लगभग दोगुना अधिक शब्दों में अपनी बात को कहने की आज़ादी दे दी है। इसे भी देखें: पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर भीम यूपीआई शुरू किया Also Read - Twitter ने डाउनवोट बटन की टेस्टिंग का बढ़ाया दायरा, मिलेगा Reddit जैसा एक्सपीरियंस

Excited to share that after weeks of extensive data analysis and feedback, we’re expanding our character limit to 280! Read more about what we learned and how we came to this decision here: https://t.co/BcJnnpedjf

— Aliza Rosen (@alizar) November 7, 2017