Twitter , इंस्टाग्राम के 'क्लोज फ्रेंड्स' जैसे फीचर Twitter Circle की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को उनके ट्वीट्स को देखने वाले 150 लोगों को जोड़ने की सुविधा देता है। कुल मिलाकर यह फीचर ग्रुप की तरह काम करेगा। कंपनी ने कहा कि यह फीचर अपने शुरुआती फेज में है। यही वजह है कि कुछ ही यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के सपोर्ट पेज के मुताबिक, "कुछ ट्वीट्स सभी के लिए हैं और कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्हें आपने चुना है। हम अब ट्विटर सर्कल की टेस्टिंग कर रहे हैं। यह फीचर यूजर्स को 150 लोगों को जोड़ने देता है जो आपके ट्वीट्स को देख सकेंगे।"

Some Tweets are for everyone & others are just for people you've picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022