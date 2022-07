Twitter ने पेश किया CoTweet फीचर, दो यूजर मिलकर कर पाएंगे ट्वीट

Twitter ने अपने यूजर्स के लिए CoTweet फीचर अनाउंस किया है। इसकी मदद से प्लैटफॉर्म पर मौजूद दो यूजर्स एक ट्वीट को को-ऑथर कर पाएंगे, यानी कि इसे मिलकर पोस्ट कर पाएंगे। यह ट्वीट दोनों यूजर्स के फॉलोअर्स को नजर आएगी। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में सभी खास जानकारी साझा कर दी है। Also Read - Elon Musk कर सकते हैं खुद को Twitter डील से अलग, मगर यह नहीं होगा आसान

Twitter के नए CoTweet जैसा फीचर इंस्टाग्राम पर काफी पहले से मौजूद है। यह फोटो-वीडियो प्लैटफॉर्म अपने यूजर्स को पोस्ट को-ऑथर करने का ऑप्शन देता है। इसकी मदद से दो क्रीएटर्स मिलकर एक पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं और ब्रैंड्स इंफ्लुएंसर के साथ आसानी से कोलैब कर सकते हैं। अब Twitter भी अपने यूजर्स को नए फीचर की मदद से इस तरह की सहूलियत देने वाला है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - IT Rules के खिलाफ Twitter पहुंचा हाईकोर्ट, जानें क्या है मामला

Twitter Create (@TwitterCreate) हैन्डल ने एक ट्वीट के जरिए CoTweet फीचर की जानकारी दी। इसने बताया कि यह ट्वीट करने का एक नया तरीका है, जिसकी मदद से आप क्रेडिट साझा कर सकते हैं। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है। Twitter Create ने अपनी ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट किया है जो इस नए फीचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। Also Read - सरकार की चेतावनी के बाद Twitter की कार्रवाई, IT Rules के तहत बैन किए 60 अकाउंट्स

CoTweet के जरिए Twitter यूजर्स किसी ट्वीट के लिए “CoCreate” या “CoAuthor” कर पाएंगे। इसके तहत एक यूजर ट्वीट करते वक्त, किसी दूसरे यूजर को उसका को-ऑथर बनने के लिए इन्वाइट कर सकता है। अगर दूसरा यूजर इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ट्वीट पर ऑथर नेम में इन दोनों यूजर्स के नाम नजर आएंगे। CoTweet फीचर के डेमो को आप नीचे लगे हुए वीडियो में देख सकते हैं:

Share a Tweet, share the cred.

Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv

— Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022