Elon Musk इस तरह चेक करेंगे Twitter के फर्जी अकाउंट, आप भी हैं टेस्ट में आमंत्रित

Elon Musk की Twitter डील में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। हाल ही में मस्क ने ऐलान किया कि ये ट्विटर डील पर अस्थाई रूप से रोक लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि यह फैसला प्लैटफॉर्म पर मौजूद स्पैम और फर्जी अकाउंट्स की वजह से लिया गया है।

Twitter ने यह जानकारी दी थी कि उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्पैम या फेक अकाउंट की संख्या 5 प्रतिशत से कम है। अब Elon Musk इस जानकारी को कंफर्म करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक तरीका भी अनाउन्स किया है।

Elon Musk ने इस शनिवार को अनाउन्स किया कि इनकी टीम Twitter पर मौजूद स्पैम या फेक अकाउंट्स की जांच करेगी। इसके लिए ये @Twitter अकाउंट के फॉलोअर में से 100 रैंडम अकाउंट का सैम्पल लेंगे।

मस्क ने इस प्रक्रिया में पब्लिक को भी आमंत्रण दिया। इन्होंने कहा कि आप भी इसी प्रॉसेस को फॉलो करिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। आप इस ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.

I invite others to repeat the same process and see what they discover …

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022