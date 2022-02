Twitter ने Tweet की Character Limit को दोगुना बढ़ाने के बाद अब किया यह बड़ा बदलाव

अगर आप हमेशा से ही ट्विटर पर अपना पूरा नाम लिखे के इच्छुक हैं, टॉप अब आप ऐसा कर सकते हैं, अप आप ट्विटर पर अपने पूरे नाम को दर्ज कर सकते हैं, हालाँकि अभी तक ऐसा नहीं था लेकिन ट्विटर पर किसी भी ट्विट की शब्द सीमा को 140 से बढ़ाकर 280 करने के बाद ट्विटर ने आपके नाम को लिखने की शब्द सीमा को भी बढ़ाकर 50 कैरेक्टर कर दिया है। यानी अब आप ट्विटर पर अपना पूरा नाम दर्ज कर सकते हैं। Also Read - Free Fire Ban in India: फ्री फायर बैन पर BGMI प्लेयर्स हो रहे खुश, शेयर कर डाले ढेरों मीम्स

हालाँकि अगर ऐसा पिछले सप्ताह हुआ होता तो शायद आप Halloween वाले कुछ बड़े ओर अजीब से नाम रख सकते थे, और यह एक बढ़िया बात होती, क्योंकि दुनियाभर में इसे एक नए बदलाव के तौर पर देखा जा सकता था। हालाँकि ऐसा लग रहा हुई कि ट्विट की शब्द सीमा को पहले बढ़ाना ट्विटर को कुछ ज्यादा ही भा रहा था, इसके लिए उसने नाम की शब्द सीमा से पहले ट्विट की शब्द सीमा को ही बढ़ाना सही समझा।

इस बात की जानकारी की अप आब अपने नाम को पूरी तरह से लिख सकते हैं, ट्विटर ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक ट्विट करके दी है। यहाँ आप इस ट्विट को देख सकते हैं। इसे भी देखें: Samsung Galaxy A5 (2018) को मिला FCC सर्टिफिकेशन

Starting today, your Twitter display name can be up to 50 characters in length! Go ahead, add that middle name or even a few more emojis. https://t.co/QBxx9Hnn1j

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 10, 2017