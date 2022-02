Twitter ने डाउनवोट बटन की टेस्टिंग का बढ़ाया दायरा, मिलेगा Reddit जैसा एक्सपीरियंस

Twitter ने पिछले साल एक डाउनवोट (downvote) रिप्लाई फीचर की टेस्टिंग शुरू की थी। अब कंपनी इस टेस्ट में शामिल यूजर्स की संख्या को बढ़ा रही है। फिलहाल यह फीचर सिर्फ ट्विटर के वेब यूजर्स के लिए ऐक्टिव होगा। कंपनी ने बताया कि एंड्रॉइड और iOS यूजर्स भी जल्द ही इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। Also Read - Twitter ला रहा Instagram वाला फीचर, केवल क्लोज फ्रेंड्स को भेज सकेंगे ट्वीट

Twitter ने टेस्ट का दायरा बढ़ाने के अनाउन्समेंट में यह भी बताया कि रिप्लाई में डाउनवोट अभी भी छिपे हुए रहेंगे। इसका मतलब यूजर्स अभी किसी भी रिप्लाई पर डाउनवोट की संख्या को नहीं देख सकते।फिलहाल इस फीचर का मकसद ट्विटर को काम के कमेंट और रिप्लाई की पहचान कराना है। इसकी मदद से प्लैटफॉर्म बेहतर कमेंट्स को तरजीह देगा। रिप्लाई पर अपवोट लाइक की शक्ल में पब्लिकली नजर आएंगे।

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they’ll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022