Twitter ने प्रीमियम यूजर्स के लिए Edit Button फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एडिट बटन के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने आधिकारिक हैंडल से बताया कि कुछ यूजर्स को ट्विटर में एडिट बटन फीचर मिलने लगेगा, क्योंकि इसे हम टेस्ट कर रहे हैं। ट्विटर के लिए एडिट बटन फीचर को लंबे समय से टेस्ट किया जा रहा है। साल की शुरुआत में कंपनी ने CEO पराग अग्रवाल ने कंफर्म किया था कि ट्विटर के लिए एडिट बटन फीचर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि, ट्विटर एडिट बटन फीचर फिलहाल Twitter Blue यानी प्रीमियम यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सप्ताह में यूजर्स को मिलने लगेगा। आम यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट होने में अभी कितना समय लगेगा, यह बात फिलहाल साफ नहीं है।

Twitter Edit Button फीचर के जरिए यूजर्स अपनी ट्वीट में की गई गलतियां ठीक कर सकेंगे। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर्स को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में भी Facebook की तरह पोस्ट एडिट करने की आजादी मिलेगी। अपने ट्वीट में कंपनी ने कंफर्म किया है कि Twitter Blue यूजर्स के लिए यह फीचर कुछ सप्ताह में मिलने लगेगा। इसके जरिए यूजर्स किसी ट्वीट को आधे घंटे के अंदर ठीक कर सकेंगे।

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022