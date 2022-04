Twitter Edit Button फीचर की डिटेल आई सामने, डिलीट नहीं होगी Tweets की हिस्ट्री

Twitter पिछले कुछ समय से खबरों में बना हुआ है। Elon Musk के ऑफर के अलावा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अपकमिंग Edit Button फीचर की वजह से भी यह चर्चा में है। कंपनी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि जल्द ही ट्विटर के लिए एडिट बटन फीचर जुड़ने वाला है। इस फीचर को फिलहाल चुनिंदा बीटा यूजर्स और डेवलपर्स के लिए रोल आउट किया गया है। Also Read - Elon Musk-Twitter takeover Timeline: एलन मस्क और ट्विटर के बीच खींच-तान की पूरी कहानी

क्रिएटर और डेवलपर Jane Manchun Wong (जेन मेनचुन वॉन्ग) ने ट्वीट करके Edit Button फीचर के बारे में नई जानकारी दी है। वॉन्ग के ट्वीट के मुताबिक, Twitter का यह फीचर “immutable” यानी म्यूट न होने वाला होगा, जो यूजर्स द्वारा Tweet किए गए ऑरिजिनल कॉपी को डिजिटली सेव कर लेगा। यूजर्स के ऑरिजीनल ट्वीट के अलावा यह उस थ्रेड में किए गए कन्वर्सेशन को भी सेव करेगा। जैसे ही यूजर कोई ट्वीट एडिट करेगा, यह फीचर ट्वीट के टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा। Also Read - How to Deactivate Twitter Account: ट्विटर अकाउंट को कैसे करें डीऐक्टिवेट? यहां जानें पूरा प्रोसेस

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit Also Read - Elon Musk के ऑफर पर Twitter बोर्ड करेगा 'रिव्यू', रखा गया 'Town Hall'

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022