Twitter के एडिट बटन का इंतजार लंबे समय से हो रहा है और अब यह रिलीज के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। Twitter Blue अकाउंट ने इस फीचर की टेस्टिंग करते हुए एक ट्वीट पोस्ट की है। इसमें ट्वीट को आखिरी बार एडिट किए जाने की तारीख और समय लिखा हुआ है। इस ट्वीट को Twitter के आईफोन ऐप से पोस्ट किया गया है। Also Read - Twitter भी बन गया TikTok, इंस्टाग्राम-स्नैपचैट की तरह शुरू किए वर्टिकल वीडियो

कंपनी ने पहले बताया था कि 21 सितंबर से यह एडिट ट्वीट बटन की पब्लिक टेस्टिंग शुरू करेगा। इसने यह भी बताया था कि यह फीचर सिर्फ Twitter Blue सब्सक्राइबर्स के लिए मौजूद होगा। यह ट्विटर की प्रीमियम सर्विक है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आती है। आइए ट्विटर एडिट बटन फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - दिल्ली महिला आयोग ने ट्विटर को भेजा समन, खुलेआम शेयर हो रहे बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो

इस ट्वीट पर Last Edited टैग मौजूद है, जो पोस्ट को आखिरी बार एडिट किए जाने की तारीख और समय बता रहा है। इसपर क्लिक करने पर एडिट हिस्ट्री भी नजर आ रही है। सबसे ऊपर Latest Tweet है और इसके नीचे Version History में ट्वीट का पुराना वर्जन नजर आ रहा है।

hello

this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes

