Elon Musk Twitter: पिछले काफी समय से माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter (ट्विटर) सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। अप्रैल 2022 से चल रही डील पर आखिरकार गुरुवार 27 अक्टूबर को विराम लगा और Elon Musk ट्विटर के नए मालिक बन गए। ट्विटर खरीदते ही ट्विटर की कई पॉलिसी में बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं, जिनका इशारा खुद एलन मस्क दे चुके हैं। हाल ही में एलन मस्क ने जानकारी दी थी जल्द ही ट्विटर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हालांकि, बदलाव क्या कुछ होंगे इसकी जानकारी साफ नहीं है। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ट्विटर पर अब वेरिफिकेशन टिक के लिए यूजर्स से किराया लिया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स।

The Verge की लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र का हवाला देते हुए जानकारी दी गई है कि Twitter पर जल्द ही 'Pay for Play' वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू होने वाला है। इस सिस्टम के जरिए यूजर्स से वेरिफिकेशन ब्लू टिक के लिए हर महीने 20 डॉलर (लगभग 1,646 रुपये) चार्ज लिया जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब Twitter Blue का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान बदलने वाला है। इस प्लान को पहले से ज्यादा महंगा किया जाएगा और इसमें कई नए एडिशनल फीचर्स को शामिल किया जाएगा। साथ ही यह यूजर्स को वेरिफाई भी करेगा। कहा जा रहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अब नए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए $19.99 या फिर 20 डॉलर (लगभग 1,646 रुपये) चार्ज लेगी। अभी इसकी कीमत $4.99 (लगभग 410 रुपये) ही है।

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इससे जुड़ी स्कीम लॉन्च करने के लिए 30 अक्टूबर रविवार को प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 9 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। यदि वह 9 नवंबर तक स्कीम नहीं लाते, तो उन्हें फायर करने तक की धमकी दी गई है।

रिपोर्ट में दी गई जानकारी यदि सच साबित होती है, तो संभवाना है कि अगले हफ्ते तक नया ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम यूजर्स के सामने पेश किया जा सकता है। बता दें, हाल ही में खुद एलन मस्क ने ट्विटर रिप्लाई के जरिए जानकारी दी थी कि जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

The whole verification process is being revamped right now

— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022