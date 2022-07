MeitY ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter को पिछले महीने 27 जून को IT Rules 2021 के मुताबिक कम्प्लायंस पूरा करने का आखिरी मौका दिया था, जिसकी डेडलाइन 4 जुलाई थी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय से मिली चेतावनी के बाद कंपनी ने MeitY द्वारा भेजे गए नोटिस का अनुपालन किया है। माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी अगर, सरकार द्वारा मिले आखिरी मौके को गवां देता तो उसे भारत से बाहर जाना पड़ सकता है। हालांकि, माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी ने IT Rules 2021 के कम्प्लायंसेज को पूरा कर दिया है। Also Read - Google ने हटाए करीब 4 लाख बैड कॉन्टेन्ट, यूजर्स से मिलीं हजारों शिकायतें

क्या है मामला?

MeitY ने 6 और 9 जून को ट्विटर को नोटिस भेजा था, जिसका जबाब कंपनी ने नहीं दिया था। इसके बाद माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी को 27 जून को फाइनल नोटिस भेजा गया था, जिसका जबाब 4 जुलाई तक देने के लिए कहा गया था।

MeitY द्वारा भेजे गए नोटिस में Twitter के चीफ कम्प्लायेंस ऑफिसर को अड्रेस किया गया था। साथ ही, कहा गया था कि ट्विटर लगातार IT Act 69A में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। कंपनी अगर अपनी इम्युनिटी खत्म कर देती है तो उसपर IT Act के सेक्शन 79 में दिए गए सब-सेक्शन (1) के मुताबिक, दंडवत कार्रवाई की जा सकती है।

ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2022 में केन्द्र सरकार ने Twitter से खालिस्तान और कश्मीर की आतंकी गतिविधियों से जुड़े कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार ने जून में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त 60 अकाउंट्स को भी बैन करने के लिए कहा था। मौजूदा कम्प्लायंस में ट्विटर ने इन अकाउंट्स और कंटेंट्स पर एक्शन लिया है।

26 जून को ट्विटर ने 80 अकाउंट्स की अलग से लिस्ट सबमिट की थी जिसे सरकार द्वारा 2021 में बैन करने के लिए कहा था। सरकार ने किसान आंदोलन में साथ देने वाले इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और सपोर्टर्स के कई अकाउंट्स को बैन करने का आग्रह किया था।

46 हजार से ज्यादा अकाउंट बैन

Twitter ने IT Rules 2021 का पालन करते हुए 46 हजार से ज्यादा भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए हैं। कंपनी ने 3 जुलाई को रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि ये अकाउंट्स सोशल मीडिया गाइडलाइन्स का उल्लंघन कर रहे थे। बैन हुए अकाउंट्स में से 43,655 अकाउंट्स को बाल यौन शोषण, गैर-सहमति से नग्नता जैसे कंटेंट फैलाने के लिए बैन किया गया था। जबकि, 2,870 अकाउंट्स को आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से बैन किया गया था।