Twitter में आने वाला है Twemojis फीचर, Fleets में जोड़ सकेंगे एनिमेटेड GIF

Instagram Story और WhatsApp Status की तरह लॉन्च हुए Twitter Fleets में नया Twemojis फीचर जुड़ने वाला है। इस बात की जानकारी Twitter Support ने अपने हैंडल से शेयर की है। इस फीचर के जुड़ जाने से यूजर अपने Fleets के साथ एनिमेटेड GIF और इमोजी को शेयर कर सकेंगे। Also Read - Twitter में जल्द मिलेगा Facebook वाला फीचर, emoji से tweet पर कर सकेंगे रिएक्ट

Twitter Fleets फीचर को पिछले साल Android और iOS के लिए रोल आउट किया गया था। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने विचार (Opinions) को स्टोरी फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp की तर्ज पर Twiiter ने Fleet सर्विस को कुछ महीने पहले ही रोल आउट किया था। इसमें भी यूजर्स अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, जो 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। Also Read - Twitter CEO Jack Dorsey का पहला ट्वीट हुआ नीलाम, इतने करोड़ रुपये लगी कीमत

Your Fleets just got an upgrade. Also Read - Twitter ने रोल आउट किया Clubhouse जैसे फीचर वाला Spaces, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

Now you can express yourself in the conversation with stickers. Add GIFs and Twemojis to a Fleet by tapping the 🙂 icon, on Android and iOS. pic.twitter.com/Ihh9ZZh70a

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 31, 2021