Twitter ने भारत में एक नया 'WhatsApp Share icon' पेश किया है। यह आइकन आपको Android स्मार्टफोन ट्विटर ऐप में कमेंट, रि-ट्वीट, लाइक व शेयर सेक्शन में मिलेगा। हालांकि, व्हाट्सऐप के इस नए आइकन को रेगुलर 'Share' बटन के साथ रिप्लेस किया गया है। अब आपको शेयर की जगह व्हाट्सऐप आइकन शो होगा, जिस पर एक टैप के साथ आप ट्वीट को डायरेक्टली व्हाट्सऐप पर शेयर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यह आइकन केवल टेस्टिंग के लिए जारी किया गया है।

Twitter India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस नए आइकन की जानकारी दी है। ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें लिखा है "WhatsApp Share आइकन की टेस्टिंग की जा रही है।" इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, "आपमें से कुछ को व्हाट्सऐप शेयर आइकन नजर आ रहा होगा, अगर आ रहा है… तो अपनी राय जरूर दें।"

