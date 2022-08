Twitter ने एक नए फीचर का ऐलान किया है। इस फीचर का नाम Location Spotlight फीचर है। इस फीचर को व्यापार यानी बिजनेस करने वाले यूजर्स के लिए पेश किया गया है। इस फीचर की शुरुआत जून में ही हुई थी, लेकिन तब इसे कुछ चुनिंदा जगहों के लिए ही लॉन्च किया गया था। अब ट्विटर लोकेशन स्पॉटलाइट फीचर को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। Also Read - लाखों Twitter यूजर्स के पर्सनल डेटा पर खतरा, एक्सपर्ट्स ने किया दावा

ट्विटर का प्रोफेशनल अकाउंट रखने वाले यूजर्स इस फीचर का यूज कर पाएंगे। इस फीचर की मदद से बिजनेस करने वाले यूजर्स का बिजनेस एड्रैस, काम के घंटे, कॉन्टैक्ट इंफोर्मेशन समेत कई जरूरी चीजें उनके अकाउंट में दिखाई देंगी। इससे उनके कस्टमर्स को उनतक पहुंचने में आसानी होगी। इस तरह से पहले से ज्यादा कस्टमर यूजर्स के पास ट्विटर लोकेशन स्पॉटलाइट फीचर के जरिए पहुंच पाएंगे।

ट्विटर ने अपने ट्विटर बिजनेस नाम से चल रहे ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके इस फीचर की घोषणा की है। ट्विटर ने भारतीय समयानुसार 4 अगस्त, 2022 (गुरुवार) के रात करीब 8:30 बजे ट्वीट करके इस फीचर का ऐलान किया है। इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपने ट्वीट में लिखा कि, उन्होंने अब लोकेशन स्पॉटलाइट फीचर को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है।

🚀 We’re going global! Now, any professional around the world can add a Location Spotlight to their profile to help customers find their biz location and get in touch faster. And☝️it has a new Google Maps integration to help customers with directions. pic.twitter.com/Uw5oLdJWXU

— Twitter Business (@TwitterBusiness) August 4, 2022