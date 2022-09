दिल्ली महिला आयोग (DCW) और दिल्ली पुलिस ने बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर Twitter India को समन भेजा है। महिला आयोग ने कई ट्वीट्स के जरिए बच्चों के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो प्रसारित करने के कारण सू मोटो के तहत समन जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने बताया कि ट्विटर पर बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो 20 रुपये में बेचे जा रहे हैं। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले वीडियो नहीं हटाए हैं, जिसकी वजह से ट्विटर इंडिया को समन भेजा गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। Also Read - Twitter ला रहा Edit Button फीचर, 21 सितंबर को पब्लिक टेस्टिंग के लिए होगा रोल आउट!

Delhi | Videos of child pornography were shared on Twitter & were sold for Rs 20. Twitter is yet to delete them & report it further. We've summoned head of Twitter India & have sought report. We've also summoned Delhi Police & have sought immediate action: DCW chief Swati Maliwal pic.twitter.com/qMKX982Qv7

