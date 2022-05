Twitter पर आजकल नए फीचर्स की चर्चाएं कम और खरीद-बिक्री की चर्चाएं ज्यादा हो रही है। इस बीच ट्विटर के एक नए फीचर की जानकारी सामने आई है, जिसका नाम सर्कल है। Also Read - How to add link to your Instagram Story: फॉलो करें ये स्टेप्स और ऐड करें लिंक, बहुत आसान है तरीका

सर्कल नाम का यह फीचर वैसा ही है जैसा Instagram में क्लोज फ्रेंड्रस का फीचर होता है। इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स वाले फीचर में यूजर्स अपने किसी स्टेट्स को सिर्फ कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।

ट्विटर ला रहा सर्कल नाम का फीचर

अब ठीक उसी तरह यूजर्स ट्विटर पर भी अपने किसी ट्वीट को Twitter Circle फीचर के तहत कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही शेयर कर पाएंगे। ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने किसी खास पोस्ट को सभी यूजर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं।

ऐसे में उन्हें एक ऐसा फीचर चाहिए होता है, जिसके जरिए यूजर्स अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही अपना पोस्ट शेयर कर पाएं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप में स्टेट्स लगाने के लिए पहले से ऐसा फीचर मौजूद है, लेकिन ट्विटर में अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं था, जिसके जरिए किसी ट्वीट को यूजर्स अपने हिसाब से उन्हीं लोगों के साथ शेयर पाएंगे, जिनसे वो करना चाहते हैं।

150 लोगों का बनेगा ‘सर्कल’

इसके लिए यूजर्स को सर्कल नाम के एक फीचर का इस्तेमाल करना होगा। सर्कल में यूजर्स उन्हीं लोगों को एड कर पाएंगे, जिनके साथ वो अपना ट्वीट शेयर करना चाहते हैं और सर्कल के मौजूद आपके ट्वीट को किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर पाएंगे।

ट्विटर ने इस महीने की शुरुआत में सर्कल नाम के इस फीचर की टेस्टिंग कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ शुरू की थी लेकिन अब इस फीचर को अन्य यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जा रहा है। शुरुआत में इस नए फीचर के जरिए अधिकतम 150 लोगों का एक ग्रुप बनाया जा सकेगा, जिसका नाम सर्कल होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि बाद में सर्कल में और भी लोगों को एड किया जा सकेगा।