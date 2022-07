Twitter यूजर्स को जल्द ही Facebook, Instagram की तरह स्टेटस फीचर मिलने लगेगा। माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी इस फीचर को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ यूजर्स के साथ टेस्ट कर रही है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर के इस फीचर को Vibe के नाम से पेश किया जा सकता है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह स्टेटस फीचर फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए टेस्ट किया जा रहा है। Also Read - Twitter Spaces जॉइन और क्रिएट करना है बहुत आसान, यहां जानें पूरा प्रोसेस

टेस्ट किए जा रहे इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अपने ट्वीट्स में से किसी एक को पूर्व निर्धारित लेबल में असाइन कर सकेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो यूजर अपने ट्वीट्स में से किसी एक को स्टेटस के लिए असाइन कर सकेंगे। Also Read - अब Google और Facebook देंगे न्यूज कंपनियों को पैसा! सरकार ला सकती है नया कानून

Twitter ने TechCrunch को इस स्टेटस फीचर के बारे में कंफर्म किया है, कि यह फिलहाल सीमित समय के लिए टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि, इसमें कस्टम इमोजी फीचर नहीं मिलेगा। यह फेसबुक स्टेटस के पुराने वर्जन की तरह दिखेगा, जिसमें यूजर अपनी पसंद के मुताबिक, किसी पहले से लिखे पोस्ट को लेबल कर सकते थे। Also Read - Twitter ला रहा Unlisted Tweet फीचर! ट्वीट को प्रोफाइल से कर सकेंगे गायब

I don’t know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1

कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस अपकमिंग स्टेटस फीचर के फोटो शेयर किए हैं, जिसमें पता चलता है कि यह फीचर कैसा दिखता है। इसके अलावा इसमें एक पूर्व निर्धारित लेबल है, जिसमें एक इमोजी और शॉर्ट डिसक्रिप्शन दिया गया है। यूजर ने इस फीचर के बारे में नाराजगी भी जाहिर की है, कि इसमें कस्टम इमोजी का फीचर नहीं मिलता है।

Twitter के इस अपकमिंग स्टेटस फीचर के साथ थ्रेड, हॉट टेक, वेकेशन मोड, सून और ट्रैवलिंग जैसे प्री-डिफाइंड (पूर्व निर्धारित) इमोजी और डिसक्रिप्शन मिलेंगे। यह हैशटैग की तरह भी काम करेगा। यह फीचर यूजर्स को फेसबुक की तरह अपने मूड के मुताबिक, स्टेटस शेयर करने की आजादी देता है।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट के लिए इस फीचर के बारे सबसे पहले रिवर्स इंजीनियर जेन मेनचुन वॉन्ग ने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस फीचर का कोडनेम Vibe बताया था। ट्विटर के स्टेटस फीचर में यूजर नेम के ठीक नीचे इमोजी दिखेगा और इसे एक ट्वीट के लिए यूज किया जा सकता है। हालांकि, इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए कब लाया जाएगा, इसके बारे में कंपनी ने अभी कुछ नहीं बोला है।

Twitter is testing “Try Twitter”, letting people follow and read Tweets in the mobile app without having an account

This test drive is public and requires personalization. Most of other actions like retweeting, liking, bookmarking, tweeting still require signing up / logging in pic.twitter.com/Sj0axwyXGo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 28, 2022