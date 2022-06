Twitter पर पिछले कुछ महीनों से नए फीचर्स की चर्चा कम और ट्विटर डील के बारे चर्चाएं ज्यादा हो रही है। ऐसे में नए फीचर की खबर आना यूजर्स के लिए एक अच्छा संकेत है। ट्विटर में अब प्रॉडक्ट ड्रॉप नाम का एक नया फीचर आ रहा है। यह ट्विटर का एक नया शॉपिंग फीचर है इसे अभी टेस्टिंग मोड में रखा गया है। आइए हम आपको ट्विटर के इस नए फीचर के बारे में बताते हैं। Also Read - Twitter मानेगा Elon Musk की डिमांड, 'firehose' API का ऐक्सेस देने की तैयारी

इस फीचर को आसान भाषा में समझें तो यह यूजर्स को अलग-अलग मर्चेंट्स के द्वारा रिलीज किए जाने वाले अपकमिंग प्रॉडक्ट्स का प्रिव्यू देता है। Twitter का यह नया फीचर किसी आइटम्स के सेल और लॉन्च से पहले यूजर्स को टीजर्स मुहैया कराता है। इसके लिए यूजर्स को उस प्रॉडक्ट्स के लॉन्च से पहले ऐप में जाकर साइन-इन कर सकते हैं, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Also Read - Infinix Note 12 Series का नया स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा लेटेस्ट MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

ट्विटर का नया प्रॉडक्ट ड्रॉप फीचर

ट्विटर ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इस नए फीचर प्रॉडक्ट ड्रॉप की मदद से जब एक मर्चेंट किसी अपकमिंग लॉन्च के बारे में ट्वीट करेगा तो आपको उस ट्वीट के नीचे एक Remind Me का बटन दिखेगा। उस बटन पर एक क्लिक करने के बाद यूजर्स को ड्रॉप का रिमाइंड हमेशा मिलता रहेगा। Also Read - How to Search Tweets by Date on Twitter: बहुत आसानी से मिल जाएगा ट्वीट, बस करना होगा यह काम

उसके बाद लॉन्च वाले दिन यूजर्स को लॉन्च के 15 मिनट पहले तक फोन के नोटिफिकेशन टैब में उस प्रॉडक्ट की इन-ऐप नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके जरिए यूजर्स मर्चेंज वेबसाइट से उस प्रॉडक्ट को खरीदने वाले पहले यूजर्स भी हो सकते हैं।

नोटिफिकेशन्स से मिलेंगी पूरी जानकारी

जब यूजर्स उन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें मर्चेंट की वेबसाइट पर Shop on website का बटन दिखेगा। कंपनी ने इस फीचर के बारे में बताया कि यूजर्स इस फीचर के जरिए ट्विटर पर प्रॉडक्ट की कीमत, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन और एक क्लिकेबल हैशटैग दिखाई देगा। इसके अलावा प्रॉडक्ट के ऑफर्स का भी पता यूजर्स को ट्विटर के इस फीचर के जरिए चलेगा। इस फीचर का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ यूएस के iOS Device वाले यूजर्स ही कर पाएंगे।