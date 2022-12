Twitter में कई और बदलाव होने वाले हैं। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नए बॉस एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट तैयार किया जा रहा है, जो यूजर के अकाउंट का सही स्टेटस बताएगा। एलन मस्क ने ट्वीट के जरिए बताया कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यूजर्स को उनके अकाउंट का स्टेटस पता लगेगा। यूजर्स यह पता लगा सकेंगे कि उनका अकाउंट परमानेंट बैन है या फिर शैडोबैन है। अगर शैडोबैन है तो वो किस वजह से बैन है और इसके लिए अपील कैसे किया जाए? यानी यह सॉफ्टवेयर अपडेट ट्विटर पर बैन हुए यूजर को अपने अकाउंट का सही स्टेटस देखने में मदद करेगा। Also Read - Twitter में आया लाइव Tweeting का नया फीचर, कैरेक्टर लिमिट में हो सकता है बड़ा बदलाव

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you've been shadowbanned, the reason why and how to appeal

