Twitter में जल्द आएंगे कई नए फीचर्स, एक साथ फोटो और वीडियो होंगे ट्वीट!

Twitter में कई नए फीचर्स आने वाले हैं। इन दिनों इसके फोटोज और वीडियोज को एक ट्वीट में अटैच करने वाले मिक्स्ड मीडिया से लेकर Edit बटन जैसे फीचर्स की टेस्टिंग चल रही है। एलन मस्क द्वारा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदे जाने के बाद इसमें और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा Twitter Spaces के लिए भी कई नए फीचर्स रोल आउट किए जा रहे हैं। Also Read - Elon Musk खुद बनेंगे Twitter CEO! पराग अग्रवाल की होगी 'छुट्टी'

9to5Google की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर के मिक्स्ड मीडिया शेयरिंग फीचर को टेस्ट किया जा रहा है। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर्स एक ही ट्वीट में फोटो और वीडियो को साथ शेयर कर सकेंगे। यूजर्स को नया थ्रेड क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। Also Read - Elon Musk को Twitter डील फाइनल करने के लिए मिल गए $7 बिलियन के इन्वेस्टर्स, मार्जिन लोन हुआ कम

फिलहाल माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक साथ चार फोटोज को या फिर एक वीडियो को अटैच कर सकते हैं लेकिन एक ट्वीट में फोटोज और वीडियो को अटैच नहीं किया जा सकता है। Also Read - Twitter Circle: ट्विटर में आ रहा इंस्टाग्राम जैसा फीचर, बना सकेंगे खास ग्रुप

Dylen Russel द्वारा शेयर किए गए एक ट्वीट के मुताबिक, Twitter के एंड्रॉइड ऐप में एक साथ वीडियो और फोटो को अटैच किया जा सकता है। यह फीचर रोल आउट किया गया है। हालांकि, ट्विटर की तरफ से इस फीचर के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap

हालांकि, सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि इस फीचर के जरिए यूजर अपने कंटेंट मोनिटाइज कर सकेंगे या नहीं या फिर यह फीचर फिलहाल केवल Twitter Blue प्रीमियम यूजर्स के लिए आया है।

पिछले दिनों Twitter के चर्चित Edit Button फीचर की झलक देखने को मिली थी। इसमें यूजर्स को अपने ट्वीट को पोस्ट करने के बाद एडिट करने का विकल्प मिलेगा। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने पिछले महीने ट्वीटर के इस फीचर को लेकर पोल भी किया था, जिसके बाद कंपनी के CEO पराग अग्रवाल ने कंफर्म किया था कि कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है।

learn more about your Space ✍️

Hosts and co-hosts on iOS and Android will now have access to analytics like total live listeners, total replays, and speakers — take a look and let us know what you think! pic.twitter.com/OrCDKJXOhx

— Spaces (@TwitterSpaces) May 4, 2022