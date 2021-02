Twitter ने इन देशों में जारी किया खास फीचर, इस बार भी लिस्ट में नहीं भारत का नाम

Twitter ने पिछले साल Label फीचर जारी किया था, जिसके दूसरे फेज को रोलआउट कर दिया गया है। इसकी मदद से सरकारी अधिकारियों, दुनियाभर के नेताओं, सरकारी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों और सेंट्रल अथॉरिटीज से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को एक लेबल (Label) दिया जाता है। Also Read - Government Draft On Social Media: सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम, सरकार ला रही नए नियम!

ट्विटर इस फीचर के जरिए सूचना के भरोसेमंद माध्यम को हर देश में चिन्हित करता है। यह कदम जियो-सोशल-पॉलिटिकल कन्वर्सेशन के लिए बेहद फायदे वाला माना जा रहा है। हालांकि, खास बात यह है कि Twitter ने इस बार भी Label फीचर को भारत में नहीं लाया है। नया Twitter label फीचर सिर्फ चीन, रूस, G7 (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके) समेत कुछ अन्य देशों में उपलब्ध होगा। इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। Also Read - Koo App: सुर्खियों के बाद अब विवादों में 'देसी' Twitter, लीक हो रहा यूजर्स का पर्सनल डेटा

खबर लिखे जाने तक यह बात साफ नहीं है कि ट्विटर ने किस आधार पर इस लिस्ट में देशों का चयन किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर के बारे में बताते हुए ट्विटर ने कहा है कि इस लिस्ट में शामिल देशों ने खुद को ‘state-linked information operations’ के तौर पर आइडेंटिफाई किया है। Also Read - सरकार ने दी चेतावनी, ट्विटर ने ब्लॉग लिखकर कहीं अपनी बात

ट्विटर ने ब्लॉग में कहा है, ‘हमारा फोकस सीनियर अधिकारियों, स्टेट हेड और ऐसी संस्थाएं हैं, जो देश की आवाज हैं। हमारा विश्वास है कि यह एक जरूरी कदम है, क्योंकि जब किसी अकाउंट से जियोपॉलिटिकल (भू-राजनैतिक) मुद्दे पर बात की जाए, तो देखने वाले यूजर को पता हो कि वह अकाउंट अफिलिएटेड है या नहीं। इससे यूजर्स को बेहतर जानकारी मिलेगी कि उस मुद्दे को पेश करने वाला व्यक्ति कौन है।’ फिलहाल इस बात पर कोई जानकारी नहीं है कि ट्विटर का यह फीचर इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है।

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.

We’ll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020