Twitter ने फाइनली अपना नया 8 डॉलर वाला सब्सक्रिप्शन प्लान यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। फिलहाल, यह प्लान 5 देशों में Apple iOS यूजर्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। यह 5 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन हैं। वहीं, दूसरी ओर भारतीय यूजर्स को भी अब इस सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खुद ट्विटर के नए मालिक Elon Musk (एलन मस्क) ने जानकारी दी है कि भारतीय यूजर्स के लिए भी यह सर्विस इसी महीने से शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। Also Read - Elon Musk हिंदी और भोजपुरी में कर रहे ट्वीट? जानें इसके पीछे का सच

हाल ही में Elon Musk (एलन मस्क) ने नया ‘Twitter Blue tick’ वेरिफिकेशन प्लान का ऐलान किया था। इस प्लान की कीमत पहले 20 डॉलर बताई जा रही थी, लेकिन इस प्लान की कीमत 7.99 डॉलर (करीब 655 रुपये) प्रति महीना है। अब फाइनली यह प्लान iOS यूजर्स के लिए 5 देशों में रोलआउट हो गया है। यह 5 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन हैं। Also Read - ...तो 8 डॉलर देकर कोई भी पा सकेगा Twitter Blue Tick, नहीं होगा वेरिफिकेशन

इस प्लान के साथ आपका ट्विटर हैंडल भी सेलेब्रिटीज और दिग्गज कंपनियों की तरह ब्लू टिक के साथ वेरिफाइ हो जाएगा। इसके अलावा, यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर आधे एडवर्टिजमेंट्स दिखेंगे साथ ही उन्हें रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायरिटी मिलेगी। Also Read - Twitter ने उठाया सख्त कदम, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Hopefully, less than a month

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022