‘Twitter Circle’ फीचर लॉन्च, अब अपने फेवरेट लोगों का बना सकेंगे स्पेशल 'सर्कल'

मई महीने में जानकारी मिली थी कि Twitter जल्द ही अपने यूजर्स के लिए 'Twitter Circle' नाम का एक नया फीचर लेकर आने वाला है। यह फीचर यूजर्स को प्राइवेट ट्वीट करने की सुविधा देगा। वहीं, अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट कर दिया है। यह जानकारी खुद ट्विटर ट्वीट के जरिए सार्वजनिक की है। ट्विटर सर्कल में किया गया ट्वीट केवल उस सर्कल में मौजूद लोग ही देख सकेंगे। बात दें, यूजर ट्विटर सर्कल में फिलहाल केवल 150 लोगों को ही एड कर सकते हैं। बता दें, यह फीचर इंस्टाग्राम के 'क्लोज फ्रेंड्स' जैसा ही है।

Twitter ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए 'Twitter Circle' फीचर की जानकारी दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बताया है कि अब यह फीचर ग्लोबली रोलआउट कर दिया गया है। ट्विटर सर्कल के तहत किया गया ट्वीट केवल सर्कल में मौजूद यूजर्स ही देख सकेंगे। बता दें, फिलहाल आप अपने सर्कल में 150 लोगों को ही एड कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप किन लोगों को अपने सर्कल में एड करना चाहते हैं।

Today we’re rolling out Twitter Circle! This lets you choose on a Tweet-by-Tweet basis who can see your Tweets––everyone or only those in your circle. https://t.co/LmsaPZBTFy

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 30, 2022