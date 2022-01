Twitter में TikTok जैसा एक शानदार फीचर आ रहा है। इस फीचर का नाम Tweet Take है। ट्वीटर ने 7 जनवरी को इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। इस नए फीचर के जरिए ट्वीटर ने अपने प्लेटफॉर्म में ‘कोट ट्वीट विद रिएक्शन’ की सुविधा यूजर्स को दी है। Also Read - Bulli Bai App controversy: बुल्ली बाई ऐप मामला क्या है? यहां जानें इसकी पूरी डिटेल

अभी तक आप किसी के ट्वीट को अपने कोट के साथ रिप्लाई करने के लिए कोट ट्वीट का यूज करते थे लेकिन अब आप उसी कोट रिप्लाई में अपने फोटो टा वीडियो के साथ भी रिप्लाई कर पाएंगे। ट्विटर ने खुद ट्वीट करके इस फीचर की जानकारी दी है और उदाहरण के लिए एक ट्वीट में इस फीचर को समझाया भी है। Also Read - Twitter पर साल 2021 में यूजर्स ने इस इमोजी को किया सबसे ज्यादा इस्तेमाल, देखें टॉप 10 इमोजी लिस्ट

इस फीचर को फिलहाल आईओएस बीटा वर्जन पर रिलीज किया गया है। इसका मतलब है कि इस वक्त आईओएस के बीटा यूजर्स इस नए फीचर का टेस्ट करेंगे। उसके बाद इस फीचर एंड्रॉयड यूजर्स समेत बाकी सभी यूजर्स के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। Also Read - TikTok फिर बना साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, जानें 2021 में किन ऐप्स का रहा जलवा

ट्विटर का यह नया फीचर टिकटॉक के ही एक फीचर जैसा है, जिसमें यूजर्स किसी के वीडियो पर अपने खुद के फोटो या वीडियो के साथ रिप्लाई कर सकते हैं। Twitter भी ऐसे मजेदार फीचर को पेश करके अपने यूजर्स को इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जोड़े रखना चाहता है। अब देखना होगा कि यूजर्स को ट्विटर का यह नया फीचर कितना पसंद आता है।

We want to give you more creative ways to join the conversation and express yourself on Twitter. Starting today, we’re rolling out a test on iOS that gives you the option to Quote Tweet with a reaction video (or photo) with your very own Tweet Take.

Here’s my take👇🏻📸 https://t.co/RLolp062GA pic.twitter.com/21qlYk2hh5

— Sam Haveson (@samhaves) January 6, 2022