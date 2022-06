Twitter माइक्रोब्लॉगिंग साइट जल्द ही एक नया फीचर लेकर आने वाली है, जिसका यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दरअसल, इस नए फीचर की मदद से यूजर्स ट्विटर पर अब लंबे पोस्ट कर सकेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो इस फीचर का नाम ‘Twitter Notes’ होगा, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो सकता है। Also Read - Elon Musk की Twitter डील को बोर्ड ने दी हरी झंडी, लेकिन अभी बाकी हैं '3 मुश्किल'

TechCrunch की लेटेस्ट रिपोर्ट में ‘Twitter Notes’ फीचर की जानकारी दी गई है। जैसे कि नाम से समझ आता है यूजर्स इस फीचर की मदद से अब ट्विटर पर पहले से लंबे पोस्ट करने में सक्षम होंगे। यह एक तरह का ब्लॉग पोस्ट होगा, जिसे आप ट्विटर पर पब्लिश कर सकेंगे। पब्लिश करने के बाद आप इस लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल, इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है। Also Read - Twitter के Edit और Dislike बटन का इंतजार खत्म! रोल आउट होने लगे फीचर्स

मई महीने में ऐप रिसर्चर Jane Manchun Wong ने ट्वीट कर इस फीचर की सबसे पहले जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया था, जिसमें Twitter Notes या Twitter Articles नामक फीचर की झलक देखने को मिली थी। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि नया फीचर यूजर्स को ट्विटर पर एक नया ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने की सुविधा देगा, जिसमें लिंक, पिक्चर्स और ट्वीट्स को इम्बेड किया जा सकता है। Also Read - Elon Musk ने Twitter खरीदा तो कंपनी में हो सकती है छंटनी, जानें मीटिंग में हुई क्या बात

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs

— jane (@wongmjane) May 4, 2022