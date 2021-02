Twitter ने Valentine's Day से पहले याद दिलाया मजेदार फीचर, यूजर्स बोले- Thank You!

Valentine’s Day आने वाला है और इस मौके पर कपल्स तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ Twitter पर भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। वेलेंटाइन्स डे से पहले इस वीक में कपल्स- रोज डे, चॉकलेट डे, प्रोमिस डे सेलेब्रेट करते हैं। अगर आप वेलेंटाइन्स वीक पर अपने ट्विटर टाइमलाइन पर ऐसे ही मैसेज और हैशटैग को देख कर परेशान हैं तो ट्विटर ने आपकी इस मुश्किल को आसान कर दिया है। Also Read - Twitter ने इन देशों में जारी किया खास फीचर, इस बार भी लिस्ट में नहीं भारत का नाम

Twitter ने एक ट्वीट पोस्ट कर बताया कि यूजर्स अपने टाइमलाइन में अगर वेलेंटाइन्स से जुड़े मैसेज नहीं देखना चाहते हैं तो वे इन शब्दों को म्यूट कर सकते हैं। ट्विटर ने अपने पोस्ट में Valentine’s Day, Date night, gf bf, Soulmate, babe जैसे शब्द म्यूट किए हैं। इन शब्दों को म्यूट करने पर आपके ट्विटर टाइम लाइन पर ऐसे शब्द वाले ट्वीट नहीं दिखाई देंगे। Also Read - Valentine's Day online fraud: फर्जी वेबसाइट और ऑफर्स से रहें सावधान, इन बातों का रखें ध्यान

इस टिप के बाद कई सारे यूजर्स ने ट्विटर को शुक्रिया बोला है। इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने ट्विटर के इस ट्वीट पर फनी कमेंट भी किए हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट इंबेंड कर रहे हैं।

Single and very happy, so no need to mute 🥳

Hence proved. The admin of this account is also single like all of us.

— sagar (@sagrdp) February 11, 2021