Twitter Suicide Prevention Feature: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने एक फीचर को दोबारा रिस्टोर कर दिया है। इस फीचर का नाम Suicide Prevention Feature है। पहले जानकारी सामने आई थी कि ट्विटर के नए मालिक Elon Musk के आदेश के बाद आत्महत्या रोकने में मददगार फीचर को रिमूव कर दिया है। इस फीचर को हटाने की जानकारी सामने आने के बाद एलन मस्क को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब कंपनी ने कहा है कि यह फीचर पहले की तरह काम कर रहा है।

फीचर हटाने की जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी, जिसमें दो लोगों के हवाले से बताया गया है कि कुछ दिन पहले ही Twitter ने आत्महत्या को रोकने लाले फीचर को बंद कर दिया है। ट्विटर में दावा किया है कि यह आदेश ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने दिया है। हालांकि मस्क ने रॉयटर्स की इस खबर को गलत बताया है और बताया है कि यह फीचर अभी मौजूद है। मस्क ने ट्वीट में कहा है कि यह गलत है और अभी भी यहां मौजूद है।

ट्विटर ने रॉयटर्स को शेयर किए गए ईमेल में ट्रस्ट और सेफ्टी हेड एला इरविन ने कहा कि Twitter रेलीवेंस को ठीक कर रहा था और मैसेज को ऑप्टीमाइज कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि वे जानते हैं कि ये फीचर उपयोगी है। उनका इरादा इस फीचर को स्थाई रूप से हटाना नहीं था। इरविन ने बताया है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सुसाइट प्रिवेंशन फीचर्स में सुधार करने के लिए अस्थाई तौर फीचर को हटाया।

False, it is still there

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022