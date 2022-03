Twitter ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने फोन के कैमरे का उपयोग करके GIFs बना सकते हैं। हालांकि, यह फीचर केवल iOS यूजर्स के लिए आया है। इसका मतलब है कि सिर्फ आईफोन का यूज कर रहे यूजर्स उसके इन-ऐप कैमरे के जरिए GIFs बना पाएंगे। Twitter के इस नए फीचर की मदद से लोगों को प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट क्लिप शेयर करने में मदद मिलेगी। Also Read - Twitter ने यूक्रेन संबंधी भ्रम फैलाने वाले 50,000 से ज्यादा कंटेंट पर लिया एक्शन, जानें पूरी डिटेल

iOS पर इन-ऐप कैमरे से GIFs बनाने के ऑप्शन को अलग-अलग चरण में रोल आउट किया जा रहा है। नया फीचर ट्विटर द्वारा पिछले हफ्ते माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्विन-टैब लेआउट का यूज करने के फैसले को वापस लेने के बाद आया है। आइये, जानें कैसे कर पाएंगे इसका यूज।

इन-ऐप कैमरे का उपयोग करके GIFs बनाने का ऑप्शन के आने से अब यूजर्स को पूरी वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे यूजर्स अपनी टाइमलाइन पर GIFs के रूप में शॉर्ट क्लिप शेयर कर पाएंगे। Twitter iOS ऐप पर GIFs बनाना बहुत आसान है। वीडियो की तरह आप इन-ऐप कैमरे से GIFs बना पाएंगे।

हालांकि, इसके लिए आपको GIFs Mode सिलेक्ट करना होगा। Twitter ने एक वीडियो शेयर कर इस फीचर की जानकारी दी है। फिलहाल यह धीरे-धीरे iOS यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। Android यूजर्स के लिए कब इसे लाया जाएगा, अभी इसकी जानकारी नहीं है।

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022