Twitter धीरे-धीरे अपने डायरेक्ट मैसेज (DM) को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लेकर आ रहा है। कंपनी ने अब एक नया फीचर रोल आउट किया है। इसकी मदद ट्विटर यूजर्स के पास अब अधिकतम 6 कन्वर्सेशन को पिन करने की सुविधा है। यूजर को अब अपने पसंदीदा और जरूरी चैट को इनबॉक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वे उन्हें पिन करके सबसे ऊपर रख सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने पिछले साल अपने DM इनबॉक्स में कई बदलाव किए थे। आइये, जानें कैसे कर पाएंगे इस फीचर का यूज। Also Read - Twitter का सर्वर एक सप्ताह में दूसरी बार डाउन, दुनियाभर में यूजर्स को हुई परेशानी

Twitter ने ट्वीट कर बताया है कि यूजर अपने पसंदीदा DM कन्वर्सेशन को पिन करके आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। अब वे अधिकतम 6 कन्वर्सेशन तक पिन कर सकते हैं, जो उनके DM इनबॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देंगे। फीचर iOS, Android और Web तीनों के लिए आया है। फिलहाल यह नया फीचर पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। हालांकि, कुछ iOS यूजर का दावा है कि वे इसे अपने डिवाइस में यूज कर पा रहे हैं। Also Read - Twitter के Tips फीचर के लिए अब Paytm से कर पाएंगे पेमेंट, जानें कैसे करें इसका यूज

रिपोर्ट के अनुसार, iOS यूजर्स को पिन आइकन तक पहुंचने के लिए साइड में स्वाइप करना होगा। आइकन पर टैप करने के बाद कन्वर्सेशन DM इनबॉक्स के टॉप पर नए सेक्शन पिन किए गए कनवर्जेशन में आ जाएंगे। यहां से आसानी से यूजर अपने जरूरी मैसेज देख पाएंगे। उन्हें इनबॉक्स में ढूंढ़ने की जरूरत नहीं होगी। Also Read - Facebook और Twitter पर ऑटोमैटिक प्ले होने वाली वीडियो पर लगाएं रोक, बहुत आसान है तरीका

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022