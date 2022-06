Twitter पिछले कई महीनों से Elon Musk की वजह से चर्चा में बना हुआ है। हालांकि, कंपनी अपनी इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए लगातार नए फीचर्स भी जोड़ रही है। ट्विटर ने अब Android और iOS ऐप यूजर्स के लिए खास वीडियो क्लोज कैप्शन फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर ट्विटर पर यूजर्स को YouTube वाली फील देगा। Also Read - Twitter पर अब लिख सकेंगे लंबे पोस्ट, आ रहा है आपके काम का धांसू फीचर

Twitter Support ने अपने हैंडल से इस फीचर के रोल आउट किए जाने की जानकारी दी है। साथ ही, एक GIF भी शेयर किया है, जिसमें इस फीचर को देखा जा सकता है। आइए, जानते हैं इसके बारे में.. Also Read - Elon Musk की Twitter डील को बोर्ड ने दी हरी झंडी, लेकिन अभी बाकी हैं '3 मुश्किल'

अक्सर हम जब YouTube, Netflix, Amazon Prime Video जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में जो भी बातचीत की जाती है, उसका कैप्शन नीचे दिखता है। यूजर्स इस कैप्शन फीचर को चाहें तो जारी रख सकते हैं या फिर इन्हें बंद भी कर सकते हैं। Also Read - Twitter के Edit और Dislike बटन का इंतजार खत्म! रोल आउट होने लगे फीचर्स

ट्विटर पर शेयर किए जाने वाले वीडियो के लिए भी यह फीचर रोल आउट हुआ है। यूजर को ऐप के साथ कैप्शन ऑन या ऑफ करने का टूगल यानी बटन मिलेगा। यह बटन प्ले किए जाने वाले वीडियो के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर होगा। यूजर ट्विटर पर प्ले किए जाने वाले वीडियो के लिए कैप्शन को इसकी मदद से ऑन या ऑफ कर सकेंगे।

ट्विटर सपोर्ट के हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि अब आपकी इच्छा है, चाहें तो क्लोज कैप्शन (CC) को ऑन या ऑफ कर सकेंगे। यह iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी पिछले कई महीनों से इस फीचर को टेस्ट कर रही थी, जिसे अब फाइनली रोल आउट किया जा चुका है।

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!

Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022