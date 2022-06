Twitter में Edit और Dislike बटन रोल आउट होना शुरू हो गया है। यूजर्स काफी लंबे समय से इन दोनों फीचर्स की मांग कर रहे थे। कंपनी के CEO पराग अग्रवाल ने अप्रैल में Edit फीचर के बारे में कंफर्म किया था। हालांकि, Elon Musk द्वारा एडिट बटन फीचर के बारे में ट्वीट करने के बाद से ही यह फीचर काफी चर्चा में बना हुआ था। Also Read - Elon Musk ने Twitter खरीदा तो कंपनी में हो सकती है छंटनी, जानें मीटिंग में हुई क्या बात

हालांकि, इन दोनों फीचर्स को फिलहाल सीमित यूज के लिए ही रोल आउट किया जा रहा है। टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के इस फीचर को स्पॉट किया है। Twitter ने Edit फीचर को फिलहाल लैंग्वेज फिल्टर की तरह रोल आउट करना शुरू किया है, जिसमे किसी ट्वीट में अभद्र भाषा के इस्तेमाल होने के बाद यूजर से उस पोस्ट को एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है।

Twitter Edit button is here, but only for potentially abusive/harmful/offensive tweets for now.

Plus, Twitter is testing a like/dislike feature, which lets you view the stats (likes, comments, RTs) in the notifications section itself and lets you engage with the tweet right there pic.twitter.com/UovNjhdFek

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2022