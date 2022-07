Twitter हर दिन ब्लॉक करता है 10 लाख अकाउंट, इस वजह से लेता है एक्शन

Elon Musk की Twitter डील मूल रूप से प्लैटफॉर्म पर मौजूद बॉट अकाउंट की संख्या की वजह से फंसी हुई है। कंपनी ने अब इसका जवाब देते हुए स्पैम अकाउंट के खिलाफ अपने एक्शन के बारे में बताया है। Reuters की खबर के मुताबिक, ट्विटर ने बताया कि यह अपने प्लैटफॉर्म से हर दिन 10 लाख स्पैम अकाउंट को हटाता है। Also Read - Twitter ने पेश किया CoTweet फीचर, दो यूजर मिलकर कर पाएंगे ट्वीट

यह तादाद कंपनी सीईओ पराग अग्रवाल द्वारा बताए हुए आंकड़े से दोगुना है। अग्रवाल ने मई 2022 में एक ट्वीट के जरिए बताया था कि ट्विटर हर दिन 5 लाख स्पैम अकाउंट बंद करता है। इन्होंने कहा कि ये अकाउंट किसी यूजर को दिखने से पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं।

We suspend over half a million spam accounts every day, usually before any of you even see them on Twitter. We also lock millions of accounts each week that we suspect may be spam – if they can't pass human verification challenges (captchas, phone verification, etc).

— Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022