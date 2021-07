Twitter की सेवाएं हुई 'ठप', कई यूजर्स को हो रही दिक्कत

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter की सेवा गुरुवार को ठप दिखी। कई यूजर्स को पोस्टिंग, सर्चिंग और कंटेंट शेयरिंग के दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ सर्च करने पर यूजर्स “Something went wrong. Try reloading” का मैसेज नजर आ रहा है। हालांकि, ये दिक्कतें सभी यूजर्स को नहीं हो रही हैं। कुछ यूजर्स के लिए वेब पर प्रोफाल्स ओपन नहीं हो रही हैं। Also Read - Facebook ने लॉन्च किया न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म Bulletin, जानिये क्या है खास

Twitter हुआ डाउन

इस संबंध में ट्विटर सपोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया, 'कुछ यूजर्स के लिए प्रोफाइल ट्वीट्स वेब पर लोड नहीं हो रहे हैं और हम इन्हें फिक्स करने पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।' आउटेज मानिटरिंग साइट Downdetector के मुताबिक, 6 हजार से ज्यादा यूजर्स ने एक जैसे दिक्कत को लेकर रिपोर्ट किया है, जिसमें से 93 यूजर्स की समस्या ट्विटर की वेबसाइट से जुड़ी हुई है।

Tweets should now be visible on profiles, but other parts of Twitter for web may not be loading for you. We’re continuing to work on getting things back to normal. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 1, 2021

क्या हो रही है दिक्कत?

Twitter की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘यूजर्स के प्रोफाइल पर उनके ट्वीट्स अब नजर आ रहे होंगे, लेकिन ट्विटर वेब के अन्य हिस्से अभी भी लोड नहीं हो रहे होंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही यह नॉर्मल हो जाएगा।’

इस साल अप्रैल में भी ट्विटर पर इस तरह की ही दिक्कत आई थी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है। इसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारत के संबंध में बयानबाजी से लेकर, ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक करना जैसे मामले शामिल हैं। इस संबंध में ट्विटर से जवाब भी मांगा गया है। पिछले कुछ दिनों में ट्विटर के खिलाफ कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई हैं।