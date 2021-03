Twitter ने रोल आउट किया Clubhouse जैसे फीचर वाला Spaces, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

Twitter ने Clubhouse जैसे फीचर वाली सर्विस Spaces को और स्मार्टफोन्स के लिए रोल आउट किया है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इस फीचर को फेज वाइज रोल आउट करना शुरू किया है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सबसे पहले अपने Twitter ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। Also Read - पहली सेल में खूब बिका 48MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M12, मिलते हैं दमदार फीचर्स

बता दें कि Clubhouse एक कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है, जो पिछले महीने काफी लोकप्रिय हुआ था। इस ऐप का इस्तेमाल के फाउंडर से लेकर के फाउंडर मार्क जकरबर्ग तक करते हैं। यह ऐप केवल iOS यूजर के लिए ही उपलब्ध है।

Twitter Spaces के फीचर्स

Clubhouse की तरह ही इसमें रीयल टाइम ऑडियो कन्वर्सेशन की जा सकती है। साथ ही, इसके जरिए इमोजी रिएक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, इस सर्विस के जरिए ट्वीट्स को भी शेयर किया जा सकता है। Spaces पर किया गया कन्वर्सेशन पब्लिक होगा और ऐप के टॉप में दिखाई देगा।

Twitter प्रोफाइल में आपको फॉलो करने वाले यूजर्स आपके Spaces कन्वर्सेशन को टाइमलाइन पर देख सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि जब कन्वर्सेशन लाइव होगी तब ही आपको फॉलोअर्स अपने टाइमलाइन पर Twitter Spaces कन्वर्सेशन को देख पाएंगे। कन्वर्सेशन खत्म होने पर यह टाइमलाइन से गायब हो जाएगा। फिर यह केवल प्राइवेट कन्वर्सेशन की तरह ही आपके प्रोफाइल में दिखेगा।

Twitter Spaces का इस तरह करें इस्तेमाल

इस फीचर को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने स्मार्टफोन में मौजूद Twitter ऐप को लेटेस्ट पैच के साथ अपडेट करना होगा।

इसके बाद ऐप ओपन करें और ट्वीट कम्पोज करने वाले आइकन को लॉन्ग प्रेश करें।

यहां आपको Spaces icon दिखेगा जो कि डायमंड शेप में होगा।

या फिर आप अपने के प्रोफाइल इमेज को टैप करके राइट में स्क्रॉल करेंगे तो भी Spaces का विकल्प मिलेगा।

Spaces ओपन होने के बाद यह आपसे पूछेगा कि इसमें स्पीकर कौन होगा? आपको पास तीन विकल्प- Everyone, People you follow या only people you invite to speak मिलेंगे। आप इनमें से किसी एक विकल्प को चुनकर Start Spaces पर टैप करके कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं।